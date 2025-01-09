Украина в этом году стремится установить рекорд в производстве дронов, — Зеленский Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Украина в этом году стремится установить рекорд в производстве дронов, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина в этом году стремится установить рекорд в производстве дронов.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-25»), проходящем на авиабазе в Германии.

Глава государства сообщил, что вчера, 8 января, провел специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Внимание сосредотачивалось на производстве и поставке дронов украинским солдатам, армии, а также средств радиоэлектронной борьбы.

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Как отметил Зеленский, дроны уже изменили характер войны, но эти «изменения далеки от завершения».

По словам президента, сегодня существует прямая зависимость, потому что дроны нужны для того, чтобы остановить продвижение врага, прекратить потерю людей и территорий. В частности, дроны сдерживают врага и держат его на расстоянии.

«Это можно сделать. Производство дронов в Украине более экономически выгодно, чем где бы то ни было. В этом году мы в Украине хотим установить рекорд по количеству и качеству дронов, которые мы производим и получаем от наших партнеров», — подчеркнул Зеленский.

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В этой связи, как отметил глава государства, Украина сосредотачивает внимание на тех дронах, которые нужны украинским бригадам для удержания передовой на фронте, а также необходимые для обеспечения безопасности, в том числе морские дроны. Кроме того, Украина нуждается в дронах, предназначенных для нанесения дальнобойных ударов по военным объектам и инфраструктуре врага на его территории.

Зеленский сообщил, что уже подписано значительное количество контрактов и еще над многими до сих пор ведется работа.

«Я упорно призываю всех вас даже еще активнее приобщаться к наращиванию этого арсенала дронов», — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, 19 ноября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский представил амбициозный План устойчивости Украины, состоящий из 10 стратегических пунктов. Этот документ определяет основные вызовы и задачи, стоящие перед страной на третьем году полномасштабной войны с россией.

УНІАН По материалам:

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