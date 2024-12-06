В этом году на закупку дронов Минобороны направило более 87 миллиардов — Умеров
Министерство обороны Украины в этом году уже направило более 87 млрд грн на закупку дронов, в том числе 59 млрд грн — на дроны DeepStrike. К концу года эта сумма возрастет.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.
«В 2024 году 82% средств РЭБ и 41% типов БПЛА были законтрактованы Минобороны менее чем через три месяца после их кодификации», — отметил министр.
Умеров также отметил, что это позволило Вооруженным силам Украины получить новые комплексы противодействия БПЛА, тактические РЭБ, разведывательные самолеты, дроны DeepStrike, ударные камикадзе и коптеры-бомберы без бюрократических задержек.
«Наша задача — обеспечить армию качественными дронами и РЭБ вовремя и в нужном количестве. Это критически важно для победы Украины», — подчеркнул он.
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