В этом году на закупку дронов Минобороны направило более 87 миллиардов — Умеров Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В этом году на закупку дронов Минобороны направило более 87 миллиардов — Умеров

Министерство обороны Украины в этом году уже направило более 87 млрд грн на закупку дронов, в том числе 59 млрд грн — на дроны DeepStrike. К концу года эта сумма возрастет.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

«В 2024 году 82% средств РЭБ и 41% типов БПЛА были законтрактованы Минобороны менее чем через три месяца после их кодификации», — отметил министр.

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Умеров также отметил, что это позволило Вооруженным силам Украины получить новые комплексы противодействия БПЛА, тактические РЭБ, разведывательные самолеты, дроны DeepStrike, ударные камикадзе и коптеры-бомберы без бюрократических задержек.

«Наша задача — обеспечить армию качественными дронами и РЭБ вовремя и в нужном количестве. Это критически важно для победы Украины», — подчеркнул он.

УНН По материалам:

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