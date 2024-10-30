Силы беспилотных систем ВСУ смогут самостоятельно закупать дроны и РЭБ — Finance.ua

Силы беспилотных систем ВСУ смогут самостоятельно закупать дроны и РЭБ Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Силы беспилотных систем ВСУ смогут самостоятельно закупать дроны и РЭБ

Кабмин включил Командование Сил беспилотных систем (СБС) в перечень государственных заказчиков дронов и средств радиоэлектронной борьбы, закупаемых через Минобороны и Госспецсвязи.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

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По словам министра, это позволит быстрее и эффективнее усиливать возможности этого рода войск на суше, в воздухе и на море.

«Продолжаем масштабировать Силы беспилотных систем — уникальный род войск, которого нет ни в одной армии мира. Особенно важно, что теперь ССС смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам», — добавил Умеров.

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Как сообщили в Минобороны, за 10 месяцев 2024 года ведомство совместно с Минцифрой законтрактовали 1,6 млн беспилотников разных типов на общую сумму более 114 млрд грн.

Там рассказали, что из этого объема поставщиками уже выполнен заказ на 1.28 миллиона БПЛА стоимостью более 81 млрд грн. В то же время, до конца года запланирована поставка еще 366 940 единиц дронов.

На 2025 год Минобороны совместно с Минцифрой законтрактовали 155 205 единиц беспилотных летательных аппаратов на сумму 32,33 млрд грн. Суммарно на 2024−2025 годы уже законтрактовано 1,8 млн. беспилотников на сумму почти 147 млрд грн.

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