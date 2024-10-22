Зеленский анонсировал пакет на $800 млн из США для производства дронов в Украине — Finance.ua

Зеленский анонсировал пакет на $800 млн из США для производства дронов в Украине Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Зеленский анонсировал пакет на $800 млн из США для производства дронов в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что США готовят пакет помощи в 800 миллионов долларов, которые пойдут на финансирование производства дронов в Украине.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

В обращении Зеленский рассказал о переговорах с шефом Пентагона Ллойдом Остином, находившимся с визитом в Киеве, и вспомнил объявленный пакет помощи на 400 миллионов долларов.

«Готовится и еще отдельный пакет — финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет», — добавил он.

Также, сказал глава государства, с Остином он обсудил реализацию украинского плана победы — «конкретные шаги, которые могут реализовать пункты плана».

«Нам нужна решительность партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке россии», — отметил Зеленский.

Європейська правда По материалам:

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