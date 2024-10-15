Уже есть миллион дронов, закупленных за счет государства и поставленных на фронт — Зеленский
Государство уже закупило и поставило на фронт один миллион беспилотников для Сил обороны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего вечернего видеообращения.
Он рассказал, что в понедельник заслушал доклад своего советника по стратегическим вопросам Александра Камышина о производстве вооружения для ВСУ.
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«По состоянию на сегодняшний день есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает», — сказал Зеленский.
Он добавил, что государство будет и далее наращивать эти поставки, «чтобы технологическое развитие помогало беречь жизнь военных».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. Он отметил, что сфера безопасности и обороны — это приоритет № 1 в государственном бюджете. В следующем году на это предусмотрено 2,2 трлн грн, что составляет 26% ВВП.
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