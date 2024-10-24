Сколько дронов изготовила Украина в 2024 году — Finance.ua

Сколько дронов изготовила Украина в 2024 году Сегодня 09:45 — Технологии&Авто

Сколько дронов изготовила Украина в 2024 году

Украина перевыполнила план по производству дронов. Всего за этот год было допущено в эксплуатацию более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

Об этом в интервью рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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Он отметил, что Украине удалось перевыполнить планы по производству дронов, о которых в конце прошлого года говорил бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Он заявлял, что в 2024-м в Украине планируется изготовить миллион FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов со средней дальностью полета и более тысячи беспилотников с дальностью от тысячи километров.

«Цифры я называть не буду. Но все эти показатели по этому направлению из этих номенклатур перевыполнены. Это благодаря созданию благоприятных условий для развития в Украине оборонной индустрии по этому направлению. То есть Кабинетом Министров были созданы такие условия, которые побудили расширение производства, его масштабирование и создание большого количества частных предприятий», — заявил Гаврилюк.

Замминистра обороны добавил, что производство сделало очень весомый шаг в создании беспилотных систем. Особенно это касается беспилотной авиации, ближнего и дальнего действия.

«Также большой шаг в этом году сделан в направлении развития наземных роботизированных комплексов и надводных комплексов. Всего за этот год было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более 900 новых образцов вооружения и военной техники — это за девять месяцев 2024 года», — сказал он.

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По словам Гаврилюка, с февраля 2022 года допущено к снабжению в войсках более 200 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) разных типов и назначения, более 40 наземных роботизированных комплексов (НРК) отечественного производства. Большинство из них — именно в 2024 году. За девять месяцев текущего года было допущено в эксплуатацию 140 БпАК и 33 НРК.

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