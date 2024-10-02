Украина произведет 1,5 миллиона дронов до конца года — Finance.ua

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Украина произведет 1,5 миллиона дронов до конца года

Казна и Политика
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Украина произведет 1,5 миллиона дронов до конца года
Украина произведет 1,5 миллиона дронов до конца года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.
Он отметил, что сфера безопасности и обороны — это приоритет № 1 в государственном бюджете. В следующем году на это предусмотрено 2,2 трлн. грн., что составляет 26% ВВП.
«Еще одно направление поддержки нашей армии — это увеличение количества оружия и техники, имеющегося у защитников Украины. Ежедневно работаем с партнерами над увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий — украинский», — подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что до конца года Украина произведет 1,5 млн дронов. При этом государство не только производит беспилотники, но и готовит кадры для управления ими.
«Правительство дает старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА. Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс», — отметил глава правительства.
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Кроме того, Украина продолжает реализацию своей ракетной программы, выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники. Налаживаются совместные производства с партнерами, а также привлекаются средства партнеров для покупки украинского оружия для Украины.
Еще один важный аспект, по словам премьер-министра, это искоренение бюрократических проволочек благодаря цифровизации. Уже заработали приложения Армия+ и Резерв+, а вскоре заработает Ветеран+.
По материалам:
Finance.ua
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