Сколько дронов в год может произвести Украина самостоятельно — Finance.ua

Сколько дронов в год может произвести Украина самостоятельно Сегодня 08:21 — Казна и Политика

Сколько дронов в год может произвести Украина самостоятельно, Фото: ілюстративне

Украина имеет потенциал производить несколько миллионов дронов ежегодно.

Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в интервью для телемарафона «Единые новости».

Где получают финансирование

По словам министра, в этом году власти объяснили рынку, что будут закупать более миллиона дронов. Однако сообщений о том, сколько способны изготовить украинские производители, не было.

«Мы со своей стороны не говорили, сколько мы можем произвести. Но несколько миллионов дронов мы можем произвести, из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые средства мы получаем от партнеров. То есть наша способность — более нескольких миллионов дронов. И мы это способны сделать», — подчеркнул Умеров.

Он добавил, что в следующем году Украина «не даст врагу ее обойти».

«В этом году мы будем производить дронов уже в несколько раз больше», — подчеркнул глава Минобороны.

Умеров также заявил о расширении ракетной программы.

«Мы делаем все, чтобы у нас ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая есть в нашей стране», — сказал он.

Напомним, украинские производители беспилотных технологий впервые смогут принять участие в тендерах, организуемых Коалицией дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.