Федоров назвал стоимость дрона-ракеты «Паляныця» — Finance.ua

Федоров назвал стоимость дрона-ракеты «Паляныця» Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Федоров назвал стоимость дрона-ракеты «Паляныця»

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что стоимость каждой украинской разработки, ракеты-дрона «Паляныця», составляет менее $1 млн.

Об этом он рассказал в интервью Associated Press

«Я думаю, что это (дрон-ракета „Паляныця“. — Ред.) изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где россия сегодня не ожидает», — заявил Федоров.

Он отказался уточнить дальность или текущие поставки, ссылаясь на соображения безопасности, но сказал, что принимает участие в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года.

В материале говорится, что новое оружие было долгосрочной целью Украины. Один из специалистов, привлеченных к проекту создания ракеты дальнего радиуса действия, сказал AP, что это «совершенно новая разработка, с нуля», которая началась около 18 месяцев назад.

«Это не продолжение старого советского проекта», — сказал специалист на условиях анонимности с целью сохранения тайны проекта.

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По его словам, ракета имеет твердотопливный ускоритель, который разгоняет ее, а затем реактивный двигатель.

Неназванный специалист и Федоров заявили, что каждая ракета стоит менее 1 миллиона долларов, и военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить затраты на производство. «Частный рынок генерирует решения невероятно быстро», — сказал министр.

Федоров добавил, что с этого года частные компании стали основными поставщиками беспилотников для украинской армии, в том числе тех, которые сейчас наносят удары по территории россии, и подводных, которые неоднократно наносили удары по российскому Черноморскому флоту.

«Все типы ракет будут доступны в Украине. Если у нас будет такое оружие, мы будем чувствовать себя более независимыми и уверенными», — сказал он, добавив, что, по его мнению, огромные размеры россии также могут быть его уязвимыми.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины сообщил , что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии рф новым оружием — ракетой-дроном «Паляныця».

Українська правда По материалам:

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