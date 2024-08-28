Федоров назвал стоимость дрона-ракеты «Паляныця» — Finance.ua

Федоров назвал стоимость дрона-ракеты «Паляныця»
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что стоимость каждой украинской разработки, ракеты-дрона «Паляныця», составляет менее $1 млн.
Об этом он рассказал в интервью Associated Press.
«Я думаю, что это (дрон-ракета „Паляныця“. — Ред.) изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где россия сегодня не ожидает», — заявил Федоров.
Он отказался уточнить дальность или текущие поставки, ссылаясь на соображения безопасности, но сказал, что принимает участие в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года.
В материале говорится, что новое оружие было долгосрочной целью Украины. Один из специалистов, привлеченных к проекту создания ракеты дальнего радиуса действия, сказал AP, что это «совершенно новая разработка, с нуля», которая началась около 18 месяцев назад.
«Это не продолжение старого советского проекта», — сказал специалист на условиях анонимности с целью сохранения тайны проекта.
По его словам, ракета имеет твердотопливный ускоритель, который разгоняет ее, а затем реактивный двигатель.
Неназванный специалист и Федоров заявили, что каждая ракета стоит менее 1 миллиона долларов, и военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить затраты на производство. «Частный рынок генерирует решения невероятно быстро», — сказал министр.
Федоров добавил, что с этого года частные компании стали основными поставщиками беспилотников для украинской армии, в том числе тех, которые сейчас наносят удары по территории россии, и подводных, которые неоднократно наносили удары по российскому Черноморскому флоту.
«Все типы ракет будут доступны в Украине. Если у нас будет такое оружие, мы будем чувствовать себя более независимыми и уверенными», — сказал он, добавив, что, по его мнению, огромные размеры россии также могут быть его уязвимыми.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины сообщил, что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии рф новым оружием — ракетой-дроном «Паляныця».
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