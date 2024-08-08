Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине — Федоров Сегодня 19:30

Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине — Федоров

Украинские дроны составляют 95% всех применяемых ВСУ, в основном это FPV-дроны, но также есть и многие другие виды и типы.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в эфире телемарафона.

«Свыше 95% составляют украинские дроны, они создаются из компонентов со всего мира, но производятся в Украине. Если говорим о видах дронов, то это в основном FPV-дроны, но есть и разведкоптеры, разведывательные самолеты, ударные коптеры. Будут дроны всех видов и типов», — говорит Федоров.

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По его словам, производство дронов растет колоссально, сейчас почти 300 компаний в Украине оперируют и производят их, и это лишь те компании, которые связаны только с дронами.

«Рынок дронов открыт, сегодня он один из самых открытых и эффективный в мире. У нас для этого есть все налоговые условия. Даже условия по заключению контрактов намного упрощены», — добавил он.

УНН По материалам:

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