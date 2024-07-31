Украина может произвести более трех миллионов дронов в год — Finance.ua

Украина может произвести более трех миллионов дронов в год Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Украина может произвести более трех миллионов дронов в год

Украина за год может производить более трех миллионов дронов. Для этого у государства есть достаточные производственные возможности и сотрудничество с международными партнерами.

Об этом рассказала заместитель министра по стратегическим отраслям и промышленности Украины Анна Гвоздяр, передает Общественное.

«У нас достаточно большие производственные способности, мы можем выработать на сегодня более 3 миллионов дронов разных типов. Для этого нам нужно финансирование», — говорит Гвоздяр.

По ее словам, государство может покрыть только часть этих потребностей, а остальные закрывают зарубежные партнеры. В частности, Канада согласилась закупить часть дронов украинского производства для украинской армии. Переговоры ведутся с другими странами, в том числе Соединенным Королевством.

«Мы достаточно развили за счет как государственных, так и частных мощностей относительно изделий разного вида для дронов. Более миллиона дронов — понятно, что под них нужно более миллиона боеприпасов», — сказала Гвоздяр.

Сейчас Минстратег прорабатывает линейку дронов с боеприпасами, которая необходима украинскому войску. Далее будут обсуждаться вопросы их унификации. Гвоздяр добавила, что под разные нужды нужны разные дроны.

Справка Finance.ua:

ранее на совещании по дронам у президента Украины было принято решение об упрощении процедуры закупок, импорте комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучения операторов;

Днепропетровщина стала лидером по закупке дронов для фронта в течение двух лет. В общей сложности область приобрела 5609 беспилотников;



в Минобороны оценили перспективу дальнейшего производства собственных дронов. Власти хотят привлекать к этому процессу университеты и предприятия. Сейчас в Украине насчитывается более 200 производителей дронов.

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