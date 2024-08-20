Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил беспилотных систем — Finance.ua
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Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил беспилотных систем

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Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил беспилотных систем
Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил беспилотных систем
Кабинет Министров Украины по инициативе президента Владимира Зеленского официально утвердил создание сил беспилотных систем как отдельного рода войск и выделил 24 млрд грн на закупку дронов для них.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам чиновника, Украина стала первым государством в мире, завершающим комплектование Сил беспилотных систем. В общей сложности уже осуществлены контракты на 1 млн дронов, а 500 украинских производителей производят БпЛА.
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«Правительство выполняет поручение Верховного главнокомандующего и одобряет законопроект, который законодательно утверждает существование сил беспилотных систем. Также сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для сил безопасности и обороны», — сообщил Денис Шмыгаль.
Отметим, что по инициативе Президента Владимира Зеленского в Украине создан новый род войск в составе Вооруженных Сил — Силы беспилотных систем. Это первое в мире формирование такого рода, завершающее свое комплектование.
Напомним, 2 августа Украина впервые объявила тендер на закупку отечественных FPV-дронов. Торги состоятся через закрытый модуль Prozorro, где скрыта чувствительная информация, которую могли бы использовать россияне.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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