Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил беспилотных систем — Finance.ua

Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил беспилотных систем Сегодня 16:30

Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил беспилотных систем

Кабинет Министров Украины по инициативе президента Владимира Зеленского официально утвердил создание сил беспилотных систем как отдельного рода войск и выделил 24 млрд грн на закупку дронов для них.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам чиновника, Украина стала первым государством в мире, завершающим комплектование Сил беспилотных систем. В общей сложности уже осуществлены контракты на 1 млн дронов, а 500 украинских производителей производят БпЛА.

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«Правительство выполняет поручение Верховного главнокомандующего и одобряет законопроект, который законодательно утверждает существование сил беспилотных систем. Также сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для сил безопасности и обороны», — сообщил Денис Шмыгаль.

Отметим, что по инициативе Президента Владимира Зеленского в Украине создан новый род войск в составе Вооруженных Сил — Силы беспилотных систем. Это первое в мире формирование такого рода, завершающее свое комплектование.

Напомним, 2 августа Украина впервые объявила тендер на закупку отечественных FPV-дронов. Торги состоятся через закрытый модуль Prozorro, где скрыта чувствительная информация, которую могли бы использовать россияне.

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