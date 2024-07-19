Требования законодательства по ввозу/пересылке гражданами БПЛА и их запчастей — Finance.ua

Требования законодательства по ввозу/пересылке гражданами БПЛА и их запчастей Сегодня 19:23

Требования законодательства по ввозу/пересылке гражданами БПЛА и их запчастей

На период действия военного положения Верховной Радой Украины установлен ряд льгот для ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины товаров, необходимых для обороноспособности страны.

При этом, как правило, льготы имеют законодательные ограничения, которые нужно учесть при ввозе продуктов. Об этом напомнили в Государственной таможенной службе.

Так, согласно пункту 924 раздела XXI Таможенного кодекса Украины, пункту 92 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса Украины, временно, в течение действия военного положения в Украине, но не дольше чем до 1 января 2025 освобождаются от налогообложения при ввозе, в том числе перемещении (пересылке) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, предприятиями и гражданами:

беспилотные летательные аппараты, классифицируемые в товарной позиции 8806 согласно УКТ ВЭД (кроме 8806 10, 8806 29 20 00, 8806 99 20 00);

оптические прицелы, коллиматорные прицелы (коллиматоры), прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы, классифицируемые в товарных подкатегориях 9013 10 90 00, 9013 80 00 00 согласно УКТ ВЭД:

тепловизионные бинокли, монокуляры и бинокуляры, приборы ночного видения (бинокли и монокуляры), классифицируемые в товарных подкатегориях 8525 89 00 10, 8525 89 00 90, 9005 10 00 00 0, 0



дальномеры, используемые в оборонных целях и классифицируемые в товарной подкатегории 9015 10 00 00 согласно УКТ ВЭД;



переносные радиостанции, классифицируемые в товарных подкатегориях 8517 62 00 00, 8517 69 30 90, 8517 69 90 00 согласно УКТ ВЭД;



портативные радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (антидроновые ружья), классифицируемые в товарной позиции 8543 согласно УКТ ВЭД.



Обращаем внимание, что БПЛА по товарной позиции 8906 и кодам 8806 10, 8806 29 20 00, 8806 99 20 00 УКТ ВЭД, а также их составные или запасные части не включены в перечень товаров, освобождаемых от налогообложения согласно законодательству!

Льгота для ввоза составных (запасных) частей к БПЛА установлена ​​другой законодательной нормой, которая не распространяется на ввозимые (пересылаемые) товары на адреса граждан!

Так, согласно пункту 927 раздела XXI Таможенного кодекса Украины, пункту 95 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса Украины временно, до прекращения или отмены военного положения в Украине, освобождаются от налогообложения составляющие (материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие) беспилотных систем, классифицируемых по кодам согласно УКТ ВЭД 3926, 4016, 6815, 7326, 8302, 8407, 8408 10 41 00, 8412 29 89 90, 8414, 8479 9 00, 8479 90 70 00, 8501, 8504, 8506, 8507 60 00 00, 8517 (кроме 8517 13 00 00), 8523, 8525, 8526, 8529, 8536, 8537, 89 8542, 8543 (кроме 8543 40 00 00, 8543 70 50 00), 8544, 8804 00 00 00, 8807, 9002 11 00 00, 9002 19 00 00, 9005, 9013, 9014, 9 9029, 9032 81 00 00, 9032 89 00 00, которые ввозятся на таможенную территорию Украины (в том числе перемещаются (пересылаются) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях) и помещаются в таможенный режим импорта (в том числе ранее помещенных в другие таможенные режимы) предприятиями для использования в собственной производственной деятельности по производству и/или ремонту беспилотных систем, которые классифицируются в товарных позициях 8806, 8906 согласно УКТ ВЭД.

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Гостаможслужба формирует перечень таких предприятий и ежеквартально передает его Государственной налоговой службе Украины.

Предприятия подают таможенному органу отчет о производстве или ремонте БПЛА, произведенных (отремонтированных) с использованием таких товаров, и несут финансовую ответственность в случае нецелевого использования ввезенных товаров.

При ввозе гражданами (или поступлении на адрес граждан) указанных составляющих БПЛА их налогообложение осуществляется в общем порядке, согласно статье 374 Таможенного кодекса Украины.

В соответствии с положениями этой статьи подлежат налогообложению ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость товары (кроме подакцизных), которые:

ввозятся гражданами автомобильным/железнодорожным/морским транспортом в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 500 евро;

перемещаются (пересылаются) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро.



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