Украина стала мировым лидером по производству дронов и РЭБ, — Forbes — Finance.ua
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Украина стала мировым лидером по производству дронов и РЭБ, — Forbes

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Украина стала мировым лидером по производству дронов и РЭБ, — Forbes
Украина стала мировым лидером по производству дронов и РЭБ, — Forbes
Украина увеличила производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Этот рост произошел так, что страна стала мировым фаворитом в отрасли.
Об этом пишет Forbes.
В материале говорится, что с начала полномасштабного вторжения россии Украина достигла преимущества в таких технических сферах, как производство дронов и средств РЭБ — она стала мировым лидером.
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«Оборонная промышленность разрабатывает все более совершенные системы для своих бойцов. Действительно, как российская, так и украинская промышленные базы соревнуются за инновации, разработку и внедрение лучших технологий, которые могут дать их солдатам преимущество на поле боя», — отмечают в статье.
Издание отметило, что недавние успехи Украины в Курской области подчеркивают ее сильные стороны в этих технических областях. Хотя российские беспилотники и системы РЭБ все еще мощны и эффективны, но они оказывают меньшее влияние на поле боя, поскольку Украина перешла на новые технологии и тактику.
ВСУ используют РЭБ для уничтожения российских беспилотников, а затем применяют собственные дроны для атак и продвижения наземных войск, обеспечивая стабильные победы.
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Такое преимущество Украины стало возможным на фоне развития оборонно-промышленной базы, обеспечивающей прочные связи между коммерческим и оборонным секторами. Многие компании, ранее сфокусированные на коммерческих технологиях, переориентировались на разработку военной техники.
В Украине зарегистрировано более 200 компаний, производящих военные беспилотники, и 50 компаний, специализирующихся на системах радиоэлектронной борьбы.
По материалам:
Novyny.live
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