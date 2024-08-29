Украинские производители дронов просят разрешить «контролируемый экспорт» их продукции — Finance.ua

Украинские производители дронов просят разрешить «контролируемый экспорт» их продукции Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Украинские производители дронов просят разрешить «контролируемый экспорт» их продукции

Поскольку отечественные производители беспилотных систем могут иметь проблемы с оборотными средствами для финансирования работ, создания новых разработок и проведения необходимых инвестиций, им нужно государственное разрешение на контролируемый экспорт продукции.

Такое мнение высказал Вадим Юник, президент объединения «Технологические силы Украины», во время мероприятия, посвященному развитию беспилотных систем, которое состоялось в Киеве.

«Нам нужен контролируемый экспорт, ведь не на все, что изготавливают производители, есть потребность у украинской армии, — пояснил он. — Экспорт даст дополнительные возможности для исследований, расширения ассортимента».

Юник заявил, что «государство боится спекуляций на этом», чтобы иностранные партнеры не обвинили Киев в том, что тот просит оружие за рубежом, а сам экспортирует его.

«Мы предлагаем государству открытую дискуссию на эту тему. Речь идет о контролируемом экспорте, когда на некоторые группы товаров действует запрет на экспорт — например, на боеприпасы», — сказал Юник.

Он отметил, что первым вызовом является достижение независимости в деле поставок компонентов для производства. А некоторые технологии, как взрывчатые вещества, должны появиться в Украине. Также нужно развивать собственную научную мысль.

Юник добавил, что многие компоненты происходят из Китая, но он может рано или поздно закрыть эти поставки, поэтому нужно организовать производство всех компонентов для дронов здесь.

Кроме того, поскольку некоторые компоненты для производства беспилотников едут в Украину по три-четыре месяца, возникают паузы в поставках для Сил обороны. Чтобы профинансировать закупку этих компонентов, компаниям-производителям нужна предоплата, требующая прямых контрактов, пояснил Юник.

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«Нужны прямые контракты, чтобы загружать производство и не было окон в поставках для Сил обороны. Все производители понимают, что перед военными стоят сверхмощные задачи, им постоянно нужно изучать новую технику. Мы стараемся быть близкими к военным, задавать им вопросы и слышать их. Любые продукты развиваются только тогда, когда военные интересуются этим», — сказал Юник.

hromadske По материалам:

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