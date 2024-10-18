Украина увеличила производство дронов в 10 раз — Finance.ua

Украина увеличила производство дронов в 10 раз 18.10.2024, 12:29

Украина увеличила производство дронов в 10 раз

Мощность производства украинских дронов в 2024 году по сравнению с 2023 увеличилась более чем в десять раз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Инфографика: Минцифры

На международном инвестиционном саммите Defense Tech Valley представили первое исследование сферы производства дронов с Киевской школой экономики (KSE) и кластером Brave1.

«После налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новые технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации производителей», — отметили в министерстве.

Отмечается, что заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций — использование компьютерного зрения, «роевых» технологий, инноваций в навигации и связи.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.

В «Дії» добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Процесс максимально упрощен — подать заявку можно онлайн, после чего проводится собеседование и подписание контракта.

Государство уже закупило и поставило на фронт один миллион беспилотников для сил обороны.

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