Среди стран ЕС добавленная стоимость предприятий под иностранным контролем была самой высокой в ​​Ирландии (72%), Люксембурге (62%) и Словакии (50%).

Франция (15%), Италия (18%) и Германия (18%) имели самые низкие доли добавленной стоимости, говорится в статистике (18%) имели самые низкие доли добавленной стоимости, говорится в статистике Евростата

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По численности работников и самозанятых лиц предприятия под иностранным контролем составляли 45% рабочих мест в Люксембурге и 28% в Ирландии, Словакии и Румынии. И напротив, на них приходилось 10% или менее рабочих мест в Греции (8%), Кипре и Италии (по 10%).

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В 2024 году всего 1% предприятий-производителей на рынке ЕС находились под иностранным контролем. Из них 59% контролировались институциональными единицами из других стран ЕС, а 41% находились вне ЕС.

Среди стран ЕС в Люксембурге была самая большая доля предприятий под иностранным контролем — 28% всех предприятий, далее следует Эстония (12%).

Во всех других странах ЕС предприятия под иностранным контролем составляли 5% или менее от всех предприятий, причем их доля колебалась от 0,3% в Польше и Италии до 5% в Хорватии.

Хотя их количество невелико, их вклад в экономику ЕС значителен. Эти предприятия обеспечивали работой 16% работающих в ЕС людей, а их доля в общей добавленной стоимости составляла 24% от общего объема ЕС.

Напомним, более 4,3 млн украинцев пользуются временной защитой в ЕС. Совет Европейского союза продлил защиту до 4 марта 2028 года. Однако, почти каждая страна изменила условия поддержки, и «автоматическая стабильность» подходит к концу.