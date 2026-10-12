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16% работников ЕС работают на иностранных предприятиях

Мир
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16% работников ЕС работают на иностранных предприятиях
16% работников ЕС работают на иностранных предприятиях
Среди стран ЕС добавленная стоимость предприятий под иностранным контролем была самой высокой в ​​Ирландии (72%), Люксембурге (62%) и Словакии (50%).
Франция (15%), Италия (18%) и Германия (18%) имели самые низкие доли добавленной стоимости, говорится в статистике Евростата.
По численности работников и самозанятых лиц предприятия под иностранным контролем составляли 45% рабочих мест в Люксембурге и 28% в Ирландии, Словакии и Румынии. И напротив, на них приходилось 10% или менее рабочих мест в Греции (8%), Кипре и Италии (по 10%).
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В 2024 году всего 1% предприятий-производителей на рынке ЕС находились под иностранным контролем. Из них 59% контролировались институциональными единицами из других стран ЕС, а 41% находились вне ЕС.
16% работников ЕС работают на иностранных предприятиях
Среди стран ЕС в Люксембурге была самая большая доля предприятий под иностранным контролем — 28% всех предприятий, далее следует Эстония (12%).
Во всех других странах ЕС предприятия под иностранным контролем составляли 5% или менее от всех предприятий, причем их доля колебалась от 0,3% в Польше и Италии до 5% в Хорватии.
Хотя их количество невелико, их вклад в экономику ЕС значителен. Эти предприятия обеспечивали работой 16% работающих в ЕС людей, а их доля в общей добавленной стоимости составляла 24% от общего объема ЕС.
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Напомним, более 4,3 млн украинцев пользуются временной защитой в ЕС. Совет Европейского союза продлил защиту до 4 марта 2028 года. Однако, почти каждая страна изменила условия поддержки, и «автоматическая стабильность» подходит к концу.
Finance.ua собрал все, что известно об изменениях. Материал создан в рамках проекта «Финансовая опора» при поддержке Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды — Помощь для украинцев за рубежом
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСБизнес
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