Аргентина запускает «золотые паспорта» для иностранцев

Аргентина запускает программу гражданства за инвестиции, которая позволит состоятельным иностранцам получить паспорт страны в обмен на денежный взнос или приобретение государственных облигаций. Принимать заявки планируется уже в четвертом квартале 2026 года.

Об этом сообщило правительство Аргентины.

Сколько нужно инвестировать для получения гражданства

Программу представил министр экономики Луис Капуто в ходе инвестиционного мероприятия в Париже.

Она предусматривает два варианта получения гражданства:

Первый — безвозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов в государственную казну.

Второй — приобретение специально выпущенных государственных облигаций на 800 тысяч долларов.

Для членов семьи предусмотрены дополнительные взносы. Супруги и дети от 18 до 25 лет смогут подать за вклад в 100 тысяч долларов на человека, а для детей до 18 лет сумма будет составлять 25 тысяч долларов.

Таким образом, семья из четырех человек сможет претендовать на гражданство за общий вклад в 500 тысяч долларов.

Правительство заявило, что все кандидаты будут проходить усиленную проверку происхождения средств, возможного отмывания денег, финансирования терроризма и других рисков.

По оценке консультантов, если программа привлечет ожидаемое количество заявителей, она может принести Аргентине до 2,5 млрд долларов.

Аргентина станет первой страной Южной Америки с полноценной программой гражданства за инвестиции.

По словам Капуто, аргентинский паспорт позволяет путешествовать без предварительного оформления визы более чем в 140 стран.