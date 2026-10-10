Аргентина запускает «золотые паспорта» для иностранцев

Аргентина запускает программу гражданства за инвестиции, которая позволит состоятельным иностранцам получить паспорт страны в обмен на денежный взнос или приобретение государственных облигаций. Принимать заявки планируется уже в четвертом квартале 2026 года.
Сколько нужно инвестировать для получения гражданства
Программу представил министр экономики Луис Капуто в ходе инвестиционного мероприятия в Париже.
Она предусматривает два варианта получения гражданства:
Первый — безвозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов в государственную казну.
Второй — приобретение специально выпущенных государственных облигаций на 800 тысяч долларов.
Для членов семьи предусмотрены дополнительные взносы. Супруги и дети от 18 до 25 лет смогут подать за вклад в 100 тысяч долларов на человека, а для детей до 18 лет сумма будет составлять 25 тысяч долларов.
Таким образом, семья из четырех человек сможет претендовать на гражданство за общий вклад в 500 тысяч долларов.
Правительство заявило, что все кандидаты будут проходить усиленную проверку происхождения средств, возможного отмывания денег, финансирования терроризма и других рисков.