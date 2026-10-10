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Аргентина запускает «золотые паспорта» для иностранцев

Мир
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Паспорт Аргентины
Паспорт Аргентины
Аргентина запускает программу гражданства за инвестиции, которая позволит состоятельным иностранцам получить паспорт страны в обмен на денежный взнос или приобретение государственных облигаций. Принимать заявки планируется уже в четвертом квартале 2026 года.
Об этом сообщило правительство Аргентины.

Сколько нужно инвестировать для получения гражданства

Программу представил министр экономики Луис Капуто в ходе инвестиционного мероприятия в Париже.
Она предусматривает два варианта получения гражданства:
  • Первый — безвозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов в государственную казну.
  • Второй — приобретение специально выпущенных государственных облигаций на 800 тысяч долларов.
Для членов семьи предусмотрены дополнительные взносы. Супруги и дети от 18 до 25 лет смогут подать за вклад в 100 тысяч долларов на человека, а для детей до 18 лет сумма будет составлять 25 тысяч долларов.
Таким образом, семья из четырех человек сможет претендовать на гражданство за общий вклад в 500 тысяч долларов.
Правительство заявило, что все кандидаты будут проходить усиленную проверку происхождения средств, возможного отмывания денег, финансирования терроризма и других рисков.
По оценке консультантов, если программа привлечет ожидаемое количество заявителей, она может принести Аргентине до 2,5 млрд долларов.
Аргентина станет первой страной Южной Америки с полноценной программой гражданства за инвестиции.
По словам Капуто, аргентинский паспорт позволяет путешествовать без предварительного оформления визы более чем в 140 стран.
Программу запускают на фоне нужд страны привлекать валюту и обслуживать значительный внешний долг. В 2027 году Аргентине предстоят большие выплаты по долговым обязательствам.
По материалам:
Слово і Діло
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