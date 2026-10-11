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В Конгрессе США готовят законопроект, который запретит любую покупку российской нефти

Мир
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Конгресс США
Конгресс США
В США готовят законопроект, который должен запретить закупку российской нефти на фоне договоренности президента Дональда Трампа с владимиром путиным по поставкам российского дизельного горючего.
Об этом сообщают Axios и The Hill.
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Инициативу по законопроекту, который запретит покупку нефти у россии, продвигает республиканец Брайан Фицпатрик, который планирует добиться голосования в Палате представителей.
Фицпатрик заявил, что представит двухпартийный законопроект под названием «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу».
Он также планирует использовать петицию о принудительном вынесении законопроекта на голосование в Палате представителей без поддержки руководства палаты.
«Мы представим двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти», — написал конгрессмен в соцсетях.
Республиканец Дон Бэйкон уже заявил, что согласился стать одним из первых соавторов инициативы.
По словам Фицпатрика, он ожидает, что законопроект получит значительную поддержку в Палате представителей. В то же время, имена демократических соавторов пока не объявляли.
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Чтобы вынести законопроект на голосование без одобрения руководства Палаты представителей, Фицпатрику нужно собрать 218 подписей под соответствующей петицией.
По данным Axios, один из демократов уже заявил о готовности ее подписать, допустив, что его коллеги также могут поддержать инициативу. Однако единодушной поддержки среди демократов пока нет.
Времени для принятия законопроекта немного: Палата представителей не собирается возвращаться к голосованиям до завершения промежуточных выборов 3 ноября.
Даже если документ будет одобрен в нижней палате Конгресса, он потребует поддержки Сената, а президент Трамп сможет наложить на него вето.
Белый дом пока не ответил на запрос Axios о законодательной инициативе.
По материалам:
Слово і Діло
США
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