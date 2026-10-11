В Конгрессе США готовят законопроект, который запретит любую покупку российской нефти

В США готовят законопроект, который должен запретить закупку российской нефти на фоне договоренности президента Дональда Трампа с владимиром путиным по поставкам российского дизельного горючего.

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Инициативу по законопроекту, который запретит покупку нефти у россии, продвигает республиканец Брайан Фицпатрик, который планирует добиться голосования в Палате представителей.

Фицпатрик заявил, что представит двухпартийный законопроект под названием «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу».

Он также планирует использовать петицию о принудительном вынесении законопроекта на голосование в Палате представителей без поддержки руководства палаты.

«Мы представим двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти», — написал конгрессмен в соцсетях.

Республиканец Дон Бэйкон уже заявил, что согласился стать одним из первых соавторов инициативы.

По словам Фицпатрика, он ожидает, что законопроект получит значительную поддержку в Палате представителей. В то же время, имена демократических соавторов пока не объявляли.

Чтобы вынести законопроект на голосование без одобрения руководства Палаты представителей, Фицпатрику нужно собрать 218 подписей под соответствующей петицией.

По данным Axios, один из демократов уже заявил о готовности ее подписать, допустив, что его коллеги также могут поддержать инициативу. Однако единодушной поддержки среди демократов пока нет.

Времени для принятия законопроекта немного: Палата представителей не собирается возвращаться к голосованиям до завершения промежуточных выборов 3 ноября.

Даже если документ будет одобрен в нижней палате Конгресса, он потребует поддержки Сената, а президент Трамп сможет наложить на него вето.