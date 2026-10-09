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США приостановили выдачу грин-карт работникам крупных IT-компаний

Мир
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В США обвинили Microsoft в злоупотреблении визовой системой
В США обвинили Microsoft в злоупотреблении визовой системой
Администрация Дональда Трампа временно заблокировала участие Microsoft, Adobe и ряда крупных ІТ-аутсорсинговых компаний в программе спонсорства иностранных работников для получения постоянного места жительства (грин-карты). Власти США обвиняют технологические корпорации в злоупотреблении визовой системой и замене американских специалистов иностранцами.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Венса и представителей Министерства труда США.

В США обвинили Microsoft в злоупотреблении визовой системой

По словам Венса, Microsoft является одним из самых больших нарушителей правил среди американских корпораций.
Вице-президент заявил, что в прошлом году компания уволила 6 000 американских работников, но воспользовалась 6 300 визами H-1B и почти 3 000 грин-картами. Поэтому правительство решило приостановить доступ компании к программе постоянной трудовой сертификации (PERM), которая позволяет работодателям выступать спонсорами иностранцев для получения постоянного статуса в США.
«Вы не можете увольнять американских работников, а затем заменять их иностранными наемными рабочими. Наше послание состоит не в том, что мы хотим навредить вашей компании, а в том, что мы хотим, чтобы она преуспела, предоставляя возможности соотечественникам», — заявил Венс.

В Microsoft отвергли обвинения

В Microsoft отреагировали на решение властей развернутым заявлением, отрицая обвинения в замещении кадров. В корпорации сообщили, что 80% из задекларированных 6000 заявок на визы H-1B касались продления срока или изменения статуса существующих сотрудников, а не нового найма.
Новые иностранные специалисты составляли всего 1% всего штата в США, и все они уже находились в стране на легальных основаниях. Также в Microsoft подчеркнули, что выплачивают сотрудникам с визами H-1B такие же высокие зарплаты, как и остальные работники на аналогичных должностях.

Ограничения коснулись Adobe и крупных ІТ-аутсорсеров

Кроме Microsoft и Adobe, под ограничения попали крупные ІТ-аутсорсеры, среди которых Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL и Capgemini.
Министр труда Кит Сондерлинг отметил, что федеральные органы не будут принимать новые заявки PERM от этих структур и заморозят те, что уже находятся на рассмотрении.
По данным ведомства, с 2009 года эти компании подали запросы на привлечение почти 3 млн иностранных работников.
По материалам:
dev.ua
СШАIT
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