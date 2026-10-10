Трамп объявил о новых выплатах американцам в $90

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Президент Дональд Трамп объявил об единовременной выплате в размере $90 для более 20 миллионов американцев, зарегистрированных в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare.
Об этом сообщили на сайте Белого дома.
Когда поступят выплаты
Таким образом Трамп хочет помочь пожилым американцам с оплатой ежемесячных страховых взносов по этой программе.
На это Конгресс выделил $2 миллиарда. Выплаты начнут поступать в начале октября.
Однако пособие не получат американцы, за которых страховые взносы уже платит Medicaid, а также люди с высоким уровнем доходов.
В пресс-службе отмечают, что Трамп стал первым президентом, который использовал Фонд Medicare, чтобы уменьшить расходы пенсионеров. Этот фонд был основан в 2008 году.
Ранее Трамп пообещал, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по $5 000, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом после промежуточных выборов