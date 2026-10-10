Трамп объявил о новых выплатах американцам в $90

Президент Дональд Трамп объявил об единовременной выплате в размере $90 для более 20 миллионов американцев, зарегистрированных в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Когда поступят выплаты

Таким образом Трамп хочет помочь пожилым американцам с оплатой ежемесячных страховых взносов по этой программе.

На это Конгресс выделил $2 миллиарда. Выплаты начнут поступать в начале октября.

Однако пособие не получат американцы, за которых страховые взносы уже платит Medicaid, а также люди с высоким уровнем доходов.

В пресс-службе отмечают, что Трамп стал первым президентом, который использовал Фонд Medicare, чтобы уменьшить расходы пенсионеров. Этот фонд был основан в 2008 году.