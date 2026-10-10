0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп объявил о новых выплатах американцам в $90

Мир
210
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Доллары
Доллары
Президент Дональд Трамп объявил об единовременной выплате в размере $90 для более 20 миллионов американцев, зарегистрированных в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare.
Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Когда поступят выплаты

Таким образом Трамп хочет помочь пожилым американцам с оплатой ежемесячных страховых взносов по этой программе.
На это Конгресс выделил $2 миллиарда. Выплаты начнут поступать в начале октября.
Однако пособие не получат американцы, за которых страховые взносы уже платит Medicaid, а также люди с высоким уровнем доходов.
В пресс-службе отмечают, что Трамп стал первым президентом, который использовал Фонд Medicare, чтобы уменьшить расходы пенсионеров. Этот фонд был основан в 2008 году.
Ранее Трамп пообещал, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по $5 000, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом после промежуточных выборов
По материалам:
theБабель
ТрампСША
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems