Большинство украинцев в Польше не планируют уезжать: какой вклад они вносят в экономику страны

Более 65% работающих в Польше украинцев не планируют покидать страну, Фото: magnific

Большинство работающих в Польше украинцев рассматривают эту страну как место для постоянного проживания и не планируют уезжать. В то же время, их экономическая роль растет: в 2025 году украинцы обеспечили около 94 млрд злотых, или 2,4% ВВП Польши.

Об этом сообщает издание PulsHR, ссылаясь на исследования компании Smart Solutions HR и аналитической фирмы Deloitte по заказу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Почему украинцы хотят остаться в Польше

Как свидетельствуют результаты исследования, 65,4% работающих украинцев планируют и далее оставаться в Польше.

Еще около 30% опрошенных намерены поселиться там навсегда или на продолжительный период. В то же время, 44,4% респондентов пока не определились с окончательным решением.

Среди главных причин оставаться в Польше украинцы назвали:

уровень заработной платы — 27,8%;

перспективы развития — 23,3%;

стабильность и предсказуемость жизни — 21,8%;

наличие семьи — 21,1%.

В общей сложности 52,6% участников исследования оценивают свою жизнь в Польше как «хорошо» или «очень хорошо».

Лишь незначительная часть опрошенных заявили, что планируют выезжать в другие европейские страны. Среди возможных вариантов чаще всего упоминали Нидерланды и Испанию (по 9%), Германию (6,8%) и Чехию (5,3%).

Как украинцы влияют на экономику Польши

По данным исследования, 76% украинских беженцев работают в Польше. Это почти равно уровню трудоустроенности среди польского населения.

Основным источником дохода для 87% украинских мигрантов есть работа или предпринимательская деятельность. В то же время 13% опрошенных заявляют о самозанятости, а 20% из них сами нанимают работников.

Высокий уровень экономической активности отображается и в общем вкладе украинцев в польскую экономику.

По подсчетам аналитиков, в 2025 году их присутствие обеспечило 2,4% ВВП страны — около 94 млрд. злотых, что эквивалентно примерно 24,1 млрд. долларов.

Зато доля польских социальных выплат в доходах украинских семей сократилась лишь до 10%.

Кроме того, 43,6% украинцев уже тратят в Польше все заработанные средства и больше не посылают деньги в Украину.

Какие зарплаты действительно получают в Польше в 2026 году

Ранее Finance.ua писал , что медианная зарплата в Польше в апреле 2026 года составляла 7 695 злотых брутто. Это на четверть меньше, чем показатель средней зарплаты, достигший 9 651,59 злотых. В то же время, за год медианная зарплата выросла на 6%, а за месяц — на 2,2%.