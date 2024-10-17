В «Дія» запустили рекрутинг в Армию дронов — Finance.ua
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В «Дія» запустили рекрутинг в Армию дронов

Личные финансы
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В «Дія» запустили рекрутинг в Армию дронов
В «Дія» запустили рекрутинг в Армию дронов
В «Дія» добавили возможность присоединиться к подразделениям БПЛА без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Процесс максимально упрощен — подать заявку можно онлайн, после чего проводится собеседование и подписание контракта.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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«Выбирайте в „Дія“ военную часть, которая специализируется на дронах и показывает лучшие результаты и направление работы. После подачи заявления вас пригласят на собеседование, а после его прохождения — заключите контракт», — говорится в сообщении.
Среди вакансий — все, что связано с дронами.
«То есть вы можете стать оператором БПЛА — от FPV до разведывательных птичек — или же инженером, или членом ремонтной бригады», — пояснили в министерстве.
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Там уверяют, что после подачи заявления кандидат попадет только в то подразделение, которое выбрал.
«Никакого „распределения“ и мобилизации через ТЦК, все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом. Пригодность к службе также подтверждаете самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно», — добавили в Минцифре.
Как воспользоваться сервисом в «Дія»:
  1. Обновить приложение «Дія».
  2. Нажать Сервисы — Вступить в Армию дронов.
  3. Выбрать направление и воинскую часть.
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«Это все. Заявка полетит на рассмотрение, и по результатам вас пригласят на собеседование в подразделение. А дальше — вы подпишете контракт и поедете на обучение. Для подразделений рекрутинг в „Дія“ — это возможность не только быстро привлекать бойцов, но и „забронировать“ нужных кандидатов. Они могут пригласить бойцов к себе без лишней бюрократии, ТЦК и ВВК», — говорится в сообщении.
Напомним, Министерство обороны впервые выдало официальное разрешение для частной школы операторов БПЛА. Его по упрощенной процедуре получила киевская Global Drone Аcademy.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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