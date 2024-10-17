В Україні сертифікували першу школу операторів дронів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні сертифікували першу школу операторів дронів

28
В Україні сертифікували першу школу операторів дронів
В Україні сертифікували першу школу операторів дронів
Міністерство оборони вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БпЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком, пояснили в Міноборони.
Читайте також
Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3700 операторів БпЛА. Серед її випускників — військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.
Сертифікація відбулася в рамках експериментального проєкту, який раніше затвердив Кабмін. Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах.
Читайте також
Щоб отримати ліцензію, заклад має:
  • проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;
  • мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів;
  • мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;
  • найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.
Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності поки що відсутня.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.