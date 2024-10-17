В Україні сертифікували першу школу операторів дронів — Finance.ua

В Україні сертифікували першу школу операторів дронів Сьогодні 10:30

В Україні сертифікували першу школу операторів дронів

Міністерство оборони вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БпЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком, пояснили в Міноборони.

Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3700 операторів БпЛА. Серед її випускників — військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

Сертифікація відбулася в рамках експериментального проєкту, який раніше затвердив Кабмін. Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах.

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Щоб отримати ліцензію, заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів;

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;

найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності поки що відсутня.

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