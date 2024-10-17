В Украине сертифицировали первую школу операторов дронов — Finance.ua

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В Украине сертифицировали первую школу операторов дронов

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В Украине сертифицировали первую школу операторов дронов
В Украине сертифицировали первую школу операторов дронов
Министерство обороны впервые выдало официальное разрешение для частной школы операторов БПЛА. Его по упрощенной процедуре получила киевская Global Drone Аcademy.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Заведение не только будет обучать военным и гражданских управлению дронами, но и будет предоставлять выпускникам соответствующую военно-учетную специальность. Это позволит им служить в армии по конкретному направлению, пояснили в Минобороны.
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Global Drone Аcademy работает с 2022 года. За это время школа выпустила более 3700 операторов БПЛА. Среди ее выпускников — военные ССО, ГУР, СБУ и ВСУ.
Сертификация состоялась в рамках экспериментального проекта, ранее утвержденного Кабмином. Инициатива направлена ​​на увеличение количества специалистов, проходящих подготовку в Украине, и улучшение качества обучения в частных школах.
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Чтобы получить лицензию, заведение должно:
  • проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;
  • иметь 3+ беспилотника для тренировки и сертификации пилотов;
  • иметь учебные программы по подготовке пилотов на этих аппаратах;
  • нанять 3+ сертифицированных инструкторов для проведения обучения.
Потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. С начала полномасштабного вторжения в Украину появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности пока отсутствует.
По материалам:
Forbes.ua
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