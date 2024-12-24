Доля гражданских, которые учатся пилотировать FPV-дроны, уменьшается — руководитель учебного центра Сегодня 05:17

Доля гражданских, которые учатся пилотировать FPV-дроны, уменьшается — руководитель учебного центра

В Днепре, Киеве и Запорожье действуют учебные центры «Стальные птицы», где гражданские и военные могут научиться пилотировать FPV-дроны. Обучение длится две недели и доступно людям без дополнительной подготовки.

Об этом в эфире «Громадське радіо» рассказал руководитель Днепровского учебного центра «Стальные птицы» Сергей с позывным «Кот».

В центре обучают пилотировать FPV-дроны. Учиться в центре могут как военные, так и гражданские, их не делят на отдельные группы.

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«Это преимущество нашего учебного центра. За год мы показали крутой пример того, что когда гражданские попадают к нам, общаются с военными, это мотивирует их присоединяться к рядам ВСУ».

Сергей говорит, что в течение года «Стальные птицы» выпустили 702 курсанта, среди которых как военные, так и гражданские. Из них 62 гражданских присоединились к ВСУ после прохождения курса.

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По словам руководителя центра, обучение длится две недели. Первая неделя — лекционная, в течение которой люди обучаются на симуляторах, получают теоретический материал. Вторая неделя полностью проходит на полигоне. Участники учатся летать с полезной нагрузкой, а в конце курса проходят экзамен и получают сертификаты.

«Из нашего опыта, мы высчитали, что человеку нужно 20−30 часов „полетать“ на симуляторе, чтобы перейти на настоящий дрон. Перед этим у нас еще есть небольшой этап, когда люди пробуют управлять маленькими Whoop дронами», — отметил он.

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Сергей говорит, что на курс вполне могут приходить люди без никакой дополнительной подготовки и не умеющие управлять другими видами дронов.

В течение года работы количество желающих учиться пилотировать дроны достаточно стабильно, но среди них уменьшается доля гражданских. Среди прошедших курс есть и женщины.

Громадське радіо По материалам:

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