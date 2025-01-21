Ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2,5 млрд грн для закупки БПЛА — Умеров Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2,5 млрд грн для закупки БПЛА — Умеров

В декабре 2024 года Минобороны передало 1,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки беспилотников, проанализировав этот опыт, было принято решение масштабировать инициативу.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

«Это позволило быстро обеспечить потребности наших бригад и усилить диверсификацию централизованного управления. Мы проанализировали этот опыт и приняли решение масштабировать инициативу. Сегодня Кабинет Министров поддержал предложение Минобороны. Теперь ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2,5 млрд грн для закупки БПЛА», — написал Умеров.

По его словам, командиры подразделений смогут использовать эти средства для приобретения именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте.

Министр отметил, что «это еще один шаг к созданию максимально гибкой системы обеспечения военных всем необходимым для защиты Украины».

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