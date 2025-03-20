Правительство разрешило продать конфискованные облигации почти на 1,8 млрд грн и отдать деньги на восстановление — Finance.ua

Правительство разрешило продать конфискованные облигации почти на 1,8 млрд грн и отдать деньги на восстановление Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Правительство разрешило продать конфискованные облигации почти на 1,8 млрд грн и отдать деньги на восстановление

Кабинет министров принял решение, согласно которому Агентство по розыску и менеджменту активов продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд грн и направит эти средства на восстановление Украины.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 14 марта.

По словам Премьер-министра, для Правительства одним из приоритетов на этот год остается работа над созданием механизма конфискации российских замороженных активов. Поскольку именно эти активы должны стать основным источником нашего восстановления.

«Украина будет добиваться полной конфискации. Пока этот процесс идет, мы продолжаем получать деньги за счет замороженных активов.

На прошлой неделе получили 752 млн фунтов от Великобритании, вчера — 2,5 млрд канадских долларов от наших союзников из Канады. Это средства, обеспеченные доходами от российских активов.

Работа по конфискации активов ведется не только за границей, но и в Украине. Десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний уже направлены правительством на восстановление и защиту нашего государства.

Принимаем решение, согласно которому АРМА продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд грн. Далее эти средства будут перечислены в бюджет и направлены в Фонд восстановления нашего государства", — добавил глава правительства.

Укрінформ По материалам:

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