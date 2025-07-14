Кабмин утвердил распределение 35 млрд грн субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году — Finance.ua

Кабмин утвердил распределение 35 млрд грн субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Кабмин утвердил распределение 35 млрд грн субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник, 14 июля, Кабмин утвердил распределение 35 миллиардов гривен субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году и обновление пищевых блоков в школах.

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«Сегодня правительство принимает два решения для украинского образования. Распределяем около 35 миллиардов гривен образовательной субвенции для своевременных выплат заработных плат педагогам в сентябре-декабре текущего года. Кроме того, распределяем более 158 миллионов гривен на модернизацию школьных пищеблоков», — сказал Шмыгаль.



Ранее писали , что на этот год в государственном бюджете заложено более 103 миллиардов гривен на заработные платы учителей. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Сташков.

С 1 января 2025 все педагоги получают доплату в размере 1000 грн на руки. Доплата пропорциональная: чем больше у учителя часов работы в школе, тем больше доплаты он получает, но не менее 1000 грн.

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