Кабмин утвердил распределение 35 млрд грн субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году — Finance.ua
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Кабмин утвердил распределение 35 млрд грн субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году

Казна и Политика
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Кабмин утвердил распределение 35 млрд грн субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году
Кабмин утвердил распределение 35 млрд грн субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник, 14 июля, Кабмин утвердил распределение 35 миллиардов гривен субвенции на зарплаты педагогам в 2025 году и обновление пищевых блоков в школах.
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«Сегодня правительство принимает два решения для украинского образования. Распределяем около 35 миллиардов гривен образовательной субвенции для своевременных выплат заработных плат педагогам в сентябре-декабре текущего года. Кроме того, распределяем более 158 миллионов гривен на модернизацию школьных пищеблоков», —
сказал Шмыгаль.

Ранее писали, что на этот год в государственном бюджете заложено более 103 миллиардов гривен на заработные платы учителей. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Сташков.
С 1 января 2025 все педагоги получают доплату в размере 1000 грн на руки. Доплата пропорциональная: чем больше у учителя часов работы в школе, тем больше доплаты он получает, но не менее 1000 грн.
По материалам:
Finance.ua
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