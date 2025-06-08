В Минобразования рассказали, сколько средств заложили в бюджет на зарплаты учителей — Finance.ua

В Минобразования рассказали, сколько средств заложили в бюджет на зарплаты учителей Сегодня 10:11 — Личные финансы

В Минобразования рассказали, сколько средств заложили в бюджет на зарплаты учителей

На этот год в государственном бюджете заложено более 103 миллиардов гривен на заработные платы учителей.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Сташков.

Какие доплаты получают педагоги

Сташков отметил, что с 1 января 2025 года все педагоги получают доплату в размере 1000 грн на руки.

По словам чиновника, доплата пропорциональная: чем больше у учителя часов работы в школе, тем больше доплаты он получает, но не менее 1000 грн.

В то же время, с нового учебного года размер доплаты возрастет до 2000 грн на руки. Средства на это уже заложены в бюджет и распределены на первое полугодие.

Напомним, учителя, преподаватели, которые предоставляли репетиторские услуги учащимся, студентам или дошкольникам, но при этом не были зарегистрированы физическим лицом-предпринимателем, обязаны задекларировать свои доходы.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявляет , что если будет найдено дополнительное финансирование, то сумма «учительской доплаты» может быть увеличена в 2026 году.

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