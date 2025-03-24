Таможенная служба упрощает работу бизнеса в морских портах через цифровизацию — Finance.ua

Таможенная служба упрощает работу бизнеса в морских портах через цифровизацию Сегодня 17:17

Таможенная служба упрощает работу бизнеса в морских портах через цифровизацию

Государственная таможенная служба Украины вводит новые возможности для бизнеса, работающего в морских портах. Теперь в личном кабинете на портале «Единое окно для международной торговли» появилась функция внесения реквизитов портового оператора по поручению на погрузку.

Об этом сообщается на сайте Гостаможслужбы.

Благодаря этому операторы получили доступ к просмотру не только самих поручений, но и решений таможни, зафиксированных в модуле «Журнал пункта пропуска» (ЖПП) новой автоматизированной системы таможенного оформления.

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Согласно сообщению, это будет способствовать большей прозрачности и эффективности таможенных процедур.

Таможенники добавляют, что на следующей неделе для бизнеса, не пользующегося личным кабинетом, будет доступно альтернативное решение — API для интеграции систем портовых операторов с Единой автоматизированной системой таможенных органов.

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Он позволит оперативно получать решение таможни относительно поручений на погрузку.

Отметим, что ДМС сделала значительный шаг в направлении цифровой трансформации, интегрировав в Автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР) генеративный искусственный интеллект от Microsoft и собственную систему бизнес-анализа (BI).

Діло По материалам:

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