Таможня начала использовать искусственный интеллект при растаможке автомобилей — Finance.ua
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Таможня начала использовать искусственный интеллект при растаможке автомобилей

Технологии&Авто
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Таможня начала использовать искусственный интеллект при растаможке автомобилей
Таможня начала использовать искусственный интеллект при растаможке автомобилей
Государственная таможенная служба Украины продолжает курс на диджитализацию и внедрение инноваций для удобства граждан и бизнеса. Как говорят в ведомстве, ГТС активно использует искусственный интеллект не только для повышения эффективности работы, но и для разработки современных сервисов, упрощающих таможенные процедуры.
Об этом говорится в сообщении таможни.
Одним из таких новшеств стало обновление раздела «Ввоз легкового автомобиля» в Личном кабинете на портале «Единое окно для международной торговли».
Теперь таможенная декларация может формироваться еще проще и быстрее, благодаря двум ключевым улучшениям:
  • Распознавание характеристик автомобиля по VIN-коду — достаточно ввести VIN, и система автоматически попытается найти технические данные транспортного средства.
  • Автоматическое заполнение части граф декларации на основе фототехпаспорта — просто загрузите изображение документа и искусственный интеллект считает все возможные характеристики, содержащиеся в техпаспорте автомобиля.
  • Остальные данные система предложит на основе VIN.
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«Мы продолжаем упрощать бюрократические процедуры, делая таможенное оформление удобным, быстрым и технологичным. Диджитализация — это не просто тренд, а реальные шаги по уменьшению времени и усилий граждан при прохождении таможенных формальностей
Гостаможслужба остается открытой к новым технологиям и потребностям граждан, и мы и далее будем работать над расширением цифровых сервисов, чтобы каждый пользователь почувствовал преимущества современной таможни", — подытожили в таможне.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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