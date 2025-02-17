Таможня начала использовать искусственный интеллект при растаможке автомобилей — Finance.ua

Таможня начала использовать искусственный интеллект при растаможке автомобилей
Государственная таможенная служба Украины продолжает курс на диджитализацию и внедрение инноваций для удобства граждан и бизнеса. Как говорят в ведомстве, ГТС активно использует искусственный интеллект не только для повышения эффективности работы, но и для разработки современных сервисов, упрощающих таможенные процедуры.
Об этом говорится в сообщении таможни.
Одним из таких новшеств стало обновление раздела «Ввоз легкового автомобиля» в Личном кабинете на портале «Единое окно для международной торговли».
Теперь таможенная декларация может формироваться еще проще и быстрее, благодаря двум ключевым улучшениям:
- Распознавание характеристик автомобиля по VIN-коду — достаточно ввести VIN, и система автоматически попытается найти технические данные транспортного средства.
- Автоматическое заполнение части граф декларации на основе фототехпаспорта — просто загрузите изображение документа и искусственный интеллект считает все возможные характеристики, содержащиеся в техпаспорте автомобиля.
- Остальные данные система предложит на основе VIN.
«Мы продолжаем упрощать бюрократические процедуры, делая таможенное оформление удобным, быстрым и технологичным. Диджитализация — это не просто тренд, а реальные шаги по уменьшению времени и усилий граждан при прохождении таможенных формальностей
Гостаможслужба остается открытой к новым технологиям и потребностям граждан, и мы и далее будем работать над расширением цифровых сервисов, чтобы каждый пользователь почувствовал преимущества современной таможни", — подытожили в таможне.
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