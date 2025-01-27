В «Дія» возобновили услугу по перерегистрации автомобилей — Finance.ua

В «Дія» возобновили услугу по перерегистрации автомобилей Сегодня 15:29 — Личные финансы

В «Дія» возобновили услугу по перерегистрации автомобилей

После временной приостановки работы государственных реестров из-за масштабной кибератаки услуга перерегистрации автомобиля в «Дія» возобновила работу.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Услуга доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Договор купли-продажи онлайн могут заключить только физические лица.

Алгоритм получения услуги: продавцу необходимо авторизоваться в приложении «Дія», сгенерировать QR-код и поделиться им с покупателем. Далее человек, желающий приобрести транспортное средство, должен выполнить следующие действия:

оставить имеющийся номерной знак или забронировать новый со специальной серией DI;

при заказе нового номерного знака выбрать платную или бесплатную комбинацию;

выбрать вид свидетельства о регистрации транспортного средства: электронное или изготовленное на пластиковом бланке;

указать отделение Укрпочты для получения номерных знаков и свидетельства регистрации транспортного средства;

подтвердить правильность введенных данных;

оплатить услугу.

Затем сведения о продавце, покупателе и автомобиле автоматически проверяются средствами Единого государственного реестра транспортных средств. Если авто находится в розыске, есть ограничения или обременения — перерегистрация невозможна. Об этом система автоматически сгенерирует сообщение.

После успешной проверки формируется договор купли-продажи, который подписывают покупатель и продавец с помощью «Дія.Підпис». Подписанные документы поступают в сервисный центр МВД.

Администратор закрепляет выбранные номерные знаки и печатает свидетельство о регистрации за новым владельцем. Готовый пакет документов передается в Укрпочту, а почтовый оператор направляет их на указанный заказчиком адрес.

«Договор купли-продажи заполняется в течение 24 часов с начала формирования. Аннулировать его возможно только до момента подписания, или же он автоматически аннулируется в случае неподписания договора одной из сторон. Также в приложении „Дія“ доступна исключительно первая продажа авто в течение текущего года», — подчеркнули в МВД.

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