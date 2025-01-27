В этом году в «Дія» появится 10 революционных услуг — Федоров Сегодня 08:29 — Казна и Политика

В этом году в «Дія» появится 10 революционных услуг — Федоров

В этом году в приложении «Дія» появятся 10 новых революционных услуг и будут совершенствоваться старые.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

«Мы возобновили работу многих сервисов, которые не работали после кибератак. Мы возобновили „Брак онлайн“, „єВідновлення“, „єОселя“ и другие. Осталось восстановить еще „єМалятко“, „єПідприємець“ и перерегистрацию авто в ближайшее время», — рассказал Федоров.

По его словам, і «Дія» уже есть несколько бета тестов новых услуг.

«Работаем над разрешением на оружие и возможностью известить о плохом интернете. Планируем запустить в этом году 10 революционных услуг, и скоро мы это анонсируем», — рассказал министр.

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Напомним, в приложении и на портале Дія заработала услуга автоматического прекращения деятельности физического лица-предпринимателя после масштабной кибератаки. Услуга закрытия ФЛП в «Дія» стала доступна с 21 июня 2023 года. Для этого на портале Дія нужно подать заявление. Вся необходимая информация подтянется из ЕГР, нужно лишь проверить, верна ли она. Заявление подписывается либо электронной подписью ФЛП, либо КЭПом физического лица.

В «Дія» запустили новую программу для ветеранов «Ветеранский спорт», которая предусматривает возможность получить 1500 грн ежеквартально на занятия спортом.

УНН По материалам:

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