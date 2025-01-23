В «Дія» возобновили еще три услуги — Finance.ua

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В «Дія» возобновили еще три услуги

Казна и Политика
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В «Дія» возобновили еще три услуги
В «Дія» возобновили еще три услуги
Услуги «єОселя» и «Смена места жительства» снова доступны на портале «Дія» после масштабной кибератаки.
Об этом сообщила пресс-служба «Дія».
«Вернули в „Дія“ еще две популярные услуги. Хотите собственный дом? Возьмите ипотеку через „єОселя“ в „Дія“. Нужно сменить место жительства? Сделайте это в „Дія“ без походов по учреждениям. Реестры возобновляются, поэтому услуги быстро возвращаются на портал и в приложение „Дія“», — сказано в сообщении.
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Напомним, что «єОселя» — это ипотека в «Дія» на выгодных условиях для граждан. Оформить льготную ипотеку можно под 3 или 7%. «А если вам еще нет 26 лет, первый взнос составляет всего 10%. Участие в программе принимают несколько банков, заявку можно подать сразу в несколько из них», — добавляют в «Дія».
Услуга «Смена места жительства» доступна для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.
Как добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в «Дія» также возобновили услугу бракосочетания онлайн.
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«Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания — от подачи заявления, брака онлайн до свидетельства в приложении. Не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Революционный сервис снова доступен в „Дія“. Если ваше свадьба была запланирована на время, когда сервис был недоступен, не волнуйтесь — команда с вами свяжется и объяснит дальнейшие шаги», — написал Федоров.
Он также напомнил о креативном способе признания.
«Делайте предложение второй половинке в приложении. Получайте цифровое „Да“ и делитесь радостным событием в соцсетях», — отметил он.
Напомним, реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки.
Кроме того, Министерство юстиции Украины сообщило об обновлении в работе ряда реестров, в частности Единого реестра должников и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Справка Finance.ua:

  • 19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Из-за кибератаки со стороны россии была временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. В общей сложности не работали более 60 госреестров.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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