В «Дія» возобновили услугу автоматического закрытия ФЛП — Finance.ua

В «Дія» возобновили услугу автоматического закрытия ФЛП Сегодня 11:15

В «Дія» возобновили услугу автоматического закрытия ФЛП

В приложении и на портале «Дія» 20 января снова заработала услуга автоматического прекращения деятельности физического лица-предпринимателя после масштабной кибератаки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Если решили изменить деятельность или масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом. Автоматическое закрытие ФЛП минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания», — говорится в сообщении.

Читайте также Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки

Федоров добавил, что о возобновлении других сервисов сообщит дополнительно.

Напомним, услуга закрытия ФЛП в «Дія» стала доступна с 21 июня 2023 года. Для этого на портале Дія нужно подать заявление. Вся необходимая информация подтянется из ЕГР, нужно только проверить, верна ли она. Заявление подписывается либо электронной подписью ФЛП, либо КЭПом физического лица.

После этого данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР и налоговую по месту регистрации. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в разделе «Обратите внимание» и будет отправлено по электронной почте.

После закрытия ФЛП нужно также:

1. Предоставить налоговую отчетность. Если вы работали по упрощенной системе налогообложения, подайте декларацию плательщика единого налога за месяц/квартал, в котором был закрыт ФЛП. Подать декларацию можно в течение 40 дней после окончания квартала.

Если вы работали по общей системе налогообложения, следует подать ликвидационную отчетность об имущественном состоянии и доходах в течение 30 дней после закрытия ФЛП. Эта отчетность подается за период с начала года до дня, когда вы закрыли ФЛП.

2. Уплатить налоги. Если вы работали по упрощенной системе налогообложения, уплатите единый налог за месяц, в котором закрыли ФЛП, или за квартал, если были в 3-й группе единого налога.

Если работали по общей системе, то в течение 10 дней после подачи отчетности должны уплатить НДФЛ и военный сбор. Независимо от системы налогообложения вы должны уплатить ЕСВ за месяц, в котором закрыли ФЛП.

3. Закрыть банковский счет предпринимателя. Для этого нужно обратиться в банк, в котором у вас открыт счет ФЛП.

4. Аннулировать лицензию. Если у вас как у ФЛП есть лицензия (например, на розничную продажу алкогольных напитков), нужно обратиться в выдавший ее орган и аннулировать. Сделать это можно только лично или через посредника, если у него есть нотариально заверенная доверенность от вашего имени.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.