Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки — Finance.ua

Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки
Восстановлена инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. Это значит, что государственные реестры снова готовы работать.
Об их восстановлении сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины.
«Мы шаг за шагом восстановили ключевые реестры для нотариусов, затем ГРАГС, ЕГР, и вот завершена работа по восстановлению последней части реестров. Финальный шаг — актуализация данных, внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители. Еще раз подчеркну, данные украинцев не были утрачены», — сообщила Стефанишина.
Уже работают следующие реестры:
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- Государственный реестр обременений движимого имущества;
- Автоматизированная система исполнительного производства;
- Электронный реестр апостилей;
- Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
- Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;
- Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».
Она отметила, что Минюст вводит системные изменения после масштабной кибератаки.
«Первое — это ответственность. Мы прекратили сотрудничество с руководителем ГП „Национальные информационные системы“. Уголовное производство, которое было открыто сразу же после атаки, продолжается. Впервые провели аудит НАИС, он уже завершен. Кроме того, продолжается служебное расследование. Второе — это усиление защиты. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11 290. Будет создана профессиональная сеть специалистов по кибербезопасности во всех государственных учреждениях, где обрабатывают важные данные украинцев. Это будет часть того же „Пентагона для государственных реестров“. партнеров», — добавила министр.
В Минюсте добавили, что в настоящее время продолжается актуализация данных, поэтому доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру прав на недвижимое имущество ограничен, а также к внесению актуализированных данных об обременении государственными и частными исполнителями. Вместе с этим возобновляется ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, использующими обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ГМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими.
Также в ближайшее время на портале и в приложении Дія будет восстановлен доступ к онлайн услугам, связанным с указанными реестрами.
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