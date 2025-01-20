Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки — Finance.ua

Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки Сегодня 12:42 — Казна и Политика

Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки

Восстановлена ​​инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. Это значит, что государственные реестры снова готовы работать.

Об их восстановлении сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины.

«Мы шаг за шагом восстановили ключевые реестры для нотариусов, затем ГРАГС, ЕГР, и вот завершена работа по восстановлению последней части реестров. Финальный шаг — актуализация данных, внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители. Еще раз подчеркну, данные украинцев не были утрачены», — сообщила Стефанишина.

Уже работают следующие реестры:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Электронный реестр апостилей;

Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».

Она отметила, что Минюст вводит системные изменения после масштабной кибератаки.

«Первое — это ответственность. Мы прекратили сотрудничество с руководителем ГП „Национальные информационные системы“. Уголовное производство, которое было открыто сразу же после атаки, продолжается. Впервые провели аудит НАИС, он уже завершен. Кроме того, продолжается служебное расследование. Второе — это усиление защиты. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11 290. Будет создана профессиональная сеть специалистов по кибербезопасности во всех государственных учреждениях, где обрабатывают важные данные украинцев. Это будет часть того же „Пентагона для государственных реестров“. партнеров», — добавила министр.

В Минюсте добавили, что в настоящее время продолжается актуализация данных, поэтому доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру прав на недвижимое имущество ограничен, а также к внесению актуализированных данных об обременении государственными и частными исполнителями. Вместе с этим возобновляется ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, использующими обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ГМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими.

Также в ближайшее время на портале и в приложении Дія будет восстановлен доступ к онлайн услугам, связанным с указанными реестрами.

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