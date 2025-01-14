В Минюсте объяснили, что означает «Пентагон государственных реестров» — Finance.ua

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В Минюсте объяснили, что означает «Пентагон государственных реестров»

Казна и Политика
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В Минюсте объяснили, что означает «Пентагон государственных реестров»
В Минюсте объяснили, что означает «Пентагон государственных реестров»
В вопросе создания «Пентагона государственных реестров» речь идет о двух тенденциях — законотворчестве и реальном применении средств, которые обеспечат киберзащиту.
Об этом в телеэфире сказал первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, отвечая на вопрос, что означает «Пентагон госреестров» и когда он заработает.
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«Здесь речь идет о сочетании двух тенденций и процессов: первое — это законотворчество, второе — это реальное применение тех средств, которые обеспечат нам киберзащиту. Речь идет о законопроекте № 11 290, который разрабатывался, прежде всего, Госспецсвязью, на основе анализа информации относительно более 4 тысяч киберинцидентов. На основе этого формировали это системное видение, формирование средств предотвращения», — сказал он.
По словам первого заместителя министра юстиции, одним из таких новых средств предотвращения является введение в штат предприятий критической инфраструктуры должности специалиста кибербезопасности, который будет делать все, чтобы исключить разрушительные последствия входа туда.
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«Подобный законопроект уже прошел первое чтение, но он еще на пути к тому, чтобы ВР его приняла, и мы, согласно той законодательной норме, которая родится, уже строили эту систему. Но это обязательно будет», — добавил Кучерявенко.
Напомним, ранее в Министерстве юстиции заявили, что планируют имплементировать такой механизм защиты данных, который станет своеобразным «Пентагоном государственных реестров».
По материалам:
Укрінформ
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