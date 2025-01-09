Единый государственный реестр возобновляет работу после кибератаки: какие функции доступны — Finance.ua

Единый государственный реестр возобновляет работу после кибератаки: какие функции доступны Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Единый государственный реестр возобновляет работу после кибератаки: какие функции доступны

В четверг, 9 января, возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны россии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В пятницу, 10 января, будет возобновлено электронное информационное взаимодействие с государственными органами — Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, использующими данные ЕГР в своей деятельности.

Заработает ряд онлайн услуг с помощью «Дія». На портале ЕГР возобновят следующие функции:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа

Справка Finance.ua:

19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Из-за кибератаки со стороны россии была временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. В общей сложности не работали более 60 госреестров;

8 января, в 16:20, на сайте министерства появилась первая после хакерской атаки публикация. До этого сайт Минюста не обновлялся и не был доступен пользователям;

5 января в «Дія» возобновили работу Государственного реестра актов гражданского состояния. Стали доступны такие услуги, как выписки о месте жительства детей, актуализация данных о месте жительства детей, «Зимова єПідтримка» для детей, социальные выплаты — субсидии, помощь семьям с детьми.

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