Единый государственный реестр возобновляет работу после кибератаки: какие функции доступны — Finance.ua
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Единый государственный реестр возобновляет работу после кибератаки: какие функции доступны

Казна и Политика
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Единый государственный реестр возобновляет работу после кибератаки: какие функции доступны
Единый государственный реестр возобновляет работу после кибератаки: какие функции доступны
В четверг, 9 января, возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны россии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
В пятницу, 10 января, будет возобновлено электронное информационное взаимодействие с государственными органами — Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, использующими данные ЕГР в своей деятельности.
Заработает ряд онлайн услуг с помощью «Дія». На портале ЕГР возобновят следующие функции:
  • бесплатный поиск информации в реестре;
  • формирование выписок;
  • получение результатов административных услуг по коду доступа;
  • доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа

Справка Finance.ua:

  • 19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Из-за кибератаки со стороны россии была временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. В общей сложности не работали более 60 госреестров;
  • 8 января, в 16:20, на сайте министерства появилась первая после хакерской атаки публикация. До этого сайт Минюста не обновлялся и не был доступен пользователям;
  • 5 января в «Дія» возобновили работу Государственного реестра актов гражданского состояния. Стали доступны такие услуги, как выписки о месте жительства детей, актуализация данных о месте жительства детей, «Зимова єПідтримка» для детей, социальные выплаты — субсидии, помощь семьям с детьми.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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