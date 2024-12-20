На госреестры Украины совершена масштабная кибератака: сколько продлится ремонт — Finance.ua

На госреестры Украины совершена масштабная кибератака: сколько продлится ремонт Сегодня 10:12

На госреестры Украины совершена масштабная кибератака: сколько продлится ремонт

В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, подведомственных Министерству юстиции.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Она отметила, что уже точно известно, что атаку провели россияне для нарушения работы критически важной инфраструктуры государства.

Минюст с командой и специалистами других служб координирует работу по противодействию кибератаке и восстановлению систем.

«Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам. По предварительной оценке, угроз функционирования другим ресурсам — нет», — отметила министр.

В первую очередь будут восстановлены:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Стефанишина отметила, что время первоочередного восстановления составит ориентировочно до двух недель.

Особенности предоставления услуг гражданам будут объявлены 20 декабря.

«После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем», — добавила глава Минюста.

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