На госреестры Украины совершена масштабная кибератака: сколько продлится ремонт — Finance.ua

На госреестры Украины совершена масштабная кибератака: сколько продлится ремонт
В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, подведомственных Министерству юстиции.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Украины Ольга Стефанишина.
Она отметила, что уже точно известно, что атаку провели россияне для нарушения работы критически важной инфраструктуры государства.
Минюст с командой и специалистами других служб координирует работу по противодействию кибератаке и восстановлению систем.
«Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам. По предварительной оценке, угроз функционирования другим ресурсам — нет», — отметила министр.
В первую очередь будут восстановлены:
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
- Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.
Стефанишина отметила, что время первоочередного восстановления составит ориентировочно до двух недель.
Особенности предоставления услуг гражданам будут объявлены 20 декабря.
«После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем», — добавила глава Минюста.
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