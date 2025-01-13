В Украине планируют создать «Пентагон государственных реестров»: что это такое — Finance.ua
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В Украине планируют создать «Пентагон государственных реестров»: что это такое

Казна и Политика
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В Украине планируют создать «Пентагон государственных реестров»: что это такое
В Украине планируют создать «Пентагон государственных реестров»: что это такое
В Министерстве юстиции планируют имплементировать такой механизм защиты данных, который станет своеобразным Пентагоном государственных реестров.
Об этом в интервью Укринформу сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина.
«Мы обеспечиваем восстановление на площадках, имеющих надлежащий механизм защиты соответствующих данных от возможных атак. Также уже разработан план создания „Пентагона“ для государственных реестров, который, мы ожидаем, будет быстро имплементирован. Соответствующая команда уже работает над запуском этой инициативы», — подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, целью страны-агрессора во время кибератаки был в первую очередь подрыв функциональности государства.
«Эта цель достигнута не была, за что я отдельно очень благодарю специалистов Минюста. Однако кибервойна ведется 24 часа в сутки семь дней в неделю. Пока идет полномасштабная война с россией, будет продолжаться и кибервойна», — отметила Стефанишина.
По материалам:
Укрінформ
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