Мін’юст відновив роботу Єдиного реєстру боржників та низки інших реєстрів — Finance.ua

Мін’юст відновив роботу Єдиного реєстру боржників та низки інших реєстрів Сьогодні 14:08

Мін’юст відновив роботу Єдиного реєстру боржників та низки інших реєстрів

Міністерство юстиції України повідомило про оновлення в роботі низки реєстрів, зокрема, Єдиного реєстру боржників і Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Раді повідомити про оновлення щодо роботи реєстрів», — йдеться у повідомленні.

Поступово також відновлять роботу сервіси для громадян в додатку та на порталі Дія. Зокрема, перереєстрацію транспортного засобу та сплату заборгованості за виконавчими провадженнями.

Які послуги доступні

Повідомляється, що відбулася актуалізація важливих даних державними та приватними виконавцями, що, своєю чергою, дасть змогу громадянам отримувати такі послуги:

проводити операції з нерухомістю завдяки відновленню Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

здійснювати перевірки для вчинення правочинів через доступ до Єдиного реєстру боржників;

отримувати адміністративні послуги через державних реєстраторів та ЦНАП;

у Сервісних центрах МВС також відновлено можливість перереєстрації транспортних засобів.

«Дякуємо за розуміння нашим громадянам та команді Міністерства юстиції України, фахівцям і фахівчиням НАІС, СБУ, Держспецзв’язку за злагоджену роботу», — зазначено в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

19 грудня стало відомо про наймасштабнішу за останній час зовнішню кібератаку на державні реєстри України. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово було зупинено роботу державних реєстрів.

Тоді в Мінʼюсті прогнозували, що час першочергового відновлення роботи реєстрів складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження після кібератаки на державні реєстри. Основною версією, яку розглядає СБУ, є те, що за цією кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема, хакерські угруповання, повʼязані із ГРУ Генштабу росії.

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