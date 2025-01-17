На портале «Дія» снова заработала услуга «Дія.QR» — Finance.ua

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На портале «Дія» снова заработала услуга «Дія.QR»

Личные финансы
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На портале «Дія» снова заработала услуга «Дія.QR»
На портале «Дія» снова заработала услуга «Дія.QR»
На портале «Дія» возобновили возможность заказа сервиса «Дія.QR» для малого, среднего бизнеса и государственных учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса государственных услуг.
«С „Дія.QR“ учреждения и предприятия получают от клиентов копии цифровых документов без волокиты с бумажными оригиналами. Клиент посылает все через „Дія“ на e-mail компании в PDF-формате. Проще становится всем, потому что необходимые документы быстро шерятся через „Дія“», — сказано в сообщении.
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Для получения QR-кода необходимо заказать его на портале «Дія» и разместить в местах, где осуществляется прием клиентов. Настройка не требуются.
QR уже активно используют ЦПАУ, учебные заведения, отели, автосалоны и ветеринарные клиники.

Как работает шеринг документов:

  • клиент сканирует QR код;
  • в приложении «Дія» появляется запрос на отправку копии документа;
  • клиент подтверждает запрос с помощью «Дія.Підпис»;
  • автоматически создается черновик письма с прикрепленным документом и электронной почтой учреждения;
  • клиенту останется только отправить письмо.
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Напомним, россия 19 декабря 2024 совершила самую масштабную за последнее время кибератаку на государственные реестры Украины, попытавшись нарушить работу критически важной инфраструктуры. В результате приостановили работу единые и государственные реестры, которые администрирует Минюст
По состоянию на середину января Министерство юстиции продолжает работу по восстановлению госреестров после масштабной кибератаки со стороны россии. Запуск всех сервисов планируется до конца января.
Также в Министерстве юстиции заявили, что планируют имплементировать такой механизм защиты данных, который станет своеобразным «Пентагоном государственных реестров».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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