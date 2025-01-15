У Мінʼюсті розповіли, коли запрацюють усі реєстри після кібератаки — Finance.ua

У Мінʼюсті розповіли, коли запрацюють усі реєстри після кібератаки Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

У Мінʼюсті розповіли, коли запрацюють усі реєстри після кібератаки

Міністерство юстиції продовжує роботу над відновленням держреєстрів після масштабної кібератаки з боку рф. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

За його словами, вже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів.

Реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення.

«На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри (що не працюють. — Ред.) можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов’язаність», — пояснив Кучерявенко.

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції заявили , що планують імплементувати такий механізм захисту даних, який стане своєрідним «Пентагоном державних реєстрів».

У питанні створення «Пентагону державних реєстрів» йдеться про дві тенденції: законотворчість і реальне застосування засобів, які забезпечать кіберзахист.

Довідка Finance.ua:

росія 19 грудня 2024 року вчинила наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України, спробувавши порушити роботу критично важливої інфраструктури. Унаслідок цього призупинили роботу єдині та державні реєстри, які адмініструє Мін’юст;

9 січня Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) відновив роботу після масштабної кібератаки з боку росії;

4 січня в системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС — відновлена можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

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