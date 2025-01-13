У Раді пояснили, чому на відновлення роботи всіх реєстрів Мін’юсту потрібно близько 20 днів — Finance.ua

У Раді пояснили, чому на відновлення роботи всіх реєстрів Мін’юсту потрібно близько 20 днів Сьогодні 16:33

У Раді пояснили, чому на відновлення роботи всіх реєстрів Мін’юсту потрібно близько 20 днів

На відновлення роботи усіх державних реєстрів Мін’юсту після кібератаки росії потрібно близько 20 днів через потребу в перевстановленні програмного забезпечення.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова робочої групи щодо відновлення роботи державних реєстрів ТСК Верховної Ради, народний депутат Ігор Фріс.

«Говорячи про строки, відновлення роботи реєстрів можна назвати плановим. Самі бази даних реєстрів не є знищеними. Вони не скомпрометовані, вони збережені. Питання саме в тому програмному забезпеченні, яке було встановлено на системних комп’ютерах. Ось воно вважається скомпрометованим та підлягає переінсталюванню. Тобто зноситься все „до нуля“, і перевстановлюються всі програмні модулі на кожному з серверів, які працюють в системі. І після того туди будуть заливатися відповідні бази даних, які зберігаються на багаторівневих резервних копіях», — пояснив Фріс.

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Парламентарій наголосив, що передусім має бути налагоджений внутрішній звʼязок між реєстрами для їх взаємодії між собою.

«Реєстр боржників, реєстр виконавчих проваджень, реєстр речових прав та реєстр обтяжень рухомого майна — мають бути запущені одночасно. Інформація, яка міститься в цих реєстрах взаємопов’язана між собою. Тому слід спочатку відновити на відповідних серверах програмне забезпечення. Це багато роботи. Окрім того, потрібно перевірити, чи не має ніяких „закладок“ чи інших несподіванок, які могли б спричинити проблеми в роботі. Я думаю, що це максимально граничний термін — 20 днів, рахуючи з 6 числа (6 січня. — Ред.)», — додав він.

Довідка Finance.ua:

росія 19 грудня 2024 року вчинила наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України, спробувавши порушити роботу критично важливої інфраструктури. Унаслідок цього призупинили роботу єдині та державні реєстри, які адмініструє Мін’юст;

9 січня Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) відновив роботу після масштабної кібератаки з боку росії;

4 січня, в системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС — відновлена можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану. За словами міністра юстиції Ольги Стефанішиної, Міністерство юстиції прогнозує повне відновлення функціонування державних реєстрів, які зазнали російської кібератаки, до кінця січня.

Укрінформ За матеріалами:

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