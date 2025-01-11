У застосунку «Дія» відновили автоматичну реєстрацію ФОП — Finance.ua

У застосунку «Дія» відновили автоматичну реєстрацію ФОП Сьогодні 10:38

У застосунку «Дія» відновили автоматичну реєстрацію ФОП

У застосунку «Дія» відновили послугу автоматичної реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це повідомила пресслужба «Дії».

«Декілька хвилин — і ви ФОП. Уже й не пригадати, коли українці та українки ходили відкривати бізнес в установи», — йдеться в матеріалі.

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Щоб зареєструвати ФОП необхідно мати українське громадянство, податковий номер (РНОКПП), а також Дія. Підпис або інший кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як зареєструвати ФОП у «Дії»:

обрати в застосунку «Створення бізнесу» — «Автоматична реєстрація ФОП» — «Подати заяву»;

заповнити онлайн-форму та засвідчити заяву електронним підписом, яка потім надійде ЄДР;

перевірити статус у розділі «Послуги» — «Замовлені послуги».

У «Дії» заявили, завдяки автоматичній реєстрації тисячі українців уже відкрили власну справу онлайн.

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Нагадаємо, 19 грудня, російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції у п’ятницю, 10 січня, оголосило про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру після масштабної ворожої кібератаки.

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