Мін’юст заявив про відновлення роботи всіх основних сервісів ЄДР — Finance.ua

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Мін’юст заявив про відновлення роботи всіх основних сервісів ЄДР

Казна та Політика
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Мін’юст заявив про відновлення роботи всіх основних сервісів ЄДР
Мін’юст заявив про відновлення роботи всіх основних сервісів ЄДР
Міністерство юстиції у п’ятницю, 10 січня, оголосило про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру після масштабної ворожої кібератаки.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зокрема, на порталі знову доступні безкоштовний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу, доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.
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9 січня Мін’юст також повідомляв про відновлення роботи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України 19 грудня заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.
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Пізніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що рф здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін’юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їхню роботу тимчасово призупинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів.
20 грудня Стефанішина заявила, що всі дані в реєстрах буде відновлено, але це займе певний час, а також, що внаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Мін’юсту, яка обслуговує держреєстри, витік персональних даних не підтверджено.
За матеріалами:
Finance.ua
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