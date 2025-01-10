Мін’юст заявив про відновлення роботи всіх основних сервісів ЄДР — Finance.ua

Мін’юст заявив про відновлення роботи всіх основних сервісів ЄДР Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Мін’юст заявив про відновлення роботи всіх основних сервісів ЄДР

Міністерство юстиції у п’ятницю, 10 січня, оголосило про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру після масштабної ворожої кібератаки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зокрема, на порталі знову доступні безкоштовний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу, доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

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9 січня Мін’юст також повідомляв про відновлення роботи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України 19 грудня заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

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Пізніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що рф здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін’юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їхню роботу тимчасово призупинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів.

20 грудня Стефанішина заявила, що всі дані в реєстрах буде відновлено, але це займе певний час, а також, що внаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Мін’юсту, яка обслуговує держреєстри, витік персональних даних не підтверджено.

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