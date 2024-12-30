В Україні відновили роботу перших трьох реєстрів після кібератаки — Finance.ua

В Україні відновили роботу перших трьох реєстрів після кібератаки Сьогодні 10:30

В Україні відновили роботу перших трьох реєстрів після кібератаки

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох нотаріальних реєстрів. Через десять днів після атаки запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків», — йдеться в повідомленні.

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За даними пресслужби, всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів.

«Працюємо над відкриттям інших реєстрів. Слідкуйте за оновленнями», — додали в Мін’юсті.

Водночас, відновлення ключових реєстрів, зокрема Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру та Державного реєстру речових прав, триває.

Довідка Finance.ua:

На державні реєстри України 19 грудня було здійснено наймасштабнішу кібератаку за останній час.

За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, на відновлення пріоритетних реєстрів піде до двох тижнів. Також Стефанішина запевнила, що внаслідок атаки витоку персональних даних не було.

Кабінет міністрів вирішив автоматично продовжити на місяць діючі бронювання від мобілізації. Таке рішення ухвалили через кібератаку на державні реєстри.

Служба безпеки України вважає, що за кібератакою стоять російські спецслужби.

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