У Мінсоцполітики пояснили, як російська кібератака на держреєстри вплинула на виплату соціальної допомоги — Finance.ua
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У Мінсоцполітики пояснили, як російська кібератака на держреєстри вплинула на виплату соціальної допомоги

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У Мінсоцполітики пояснили, як російська кібератака на держреєстри вплинула на виплату соціальної допомоги
У Мінсоцполітики пояснили, як російська кібератака на держреєстри вплинула на виплату соціальної допомоги, freepik
У четвер, 19 грудня, на державні реєстри України було здійснено масштабну кібератаку. Через це деякі сервіси державних реєстрів тимчасово недоступні, наразі тривають роботи з їх відновлення.
«Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, органи соціального захисту працюють у штатному режимі», — повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Зазначається, що атака на реєстри Мінюсту не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину — буде проведено вчасно, відповідно до графіку.
«Виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування триває, не зважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів», — наголосили в міністерстві.
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Виплати для внутрішньо переміщених осіб також будуть нараховані і виплачені відповідно до графіка.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр Ольга Стефанішина заявила, що рф здійснила кібератаку на державні реєстри, що перебувають у компетенції Мін’юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їхню роботу тимчасово зупинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення орієнтовно становитиме до двох тижнів.
Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити.
За матеріалами:
Finance.ua
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