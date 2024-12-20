НБУ ініціює оновлення норм щодо системи кіберзахисту банків — Finance.ua

НБУ ініціює оновлення норм щодо системи кіберзахисту банків Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

НБУ ініціює оновлення норм щодо системи кіберзахисту банків

Національний банк України пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки і кіберзахисту в банківській системі України.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, передбачається удосконалити процес щорічного звітування банками за результатами проведеної самооцінки процесів організації й забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Також пропонується врегулювати порядок інформування банками Національного банку про значні кіберінциденти та істотні зміни в організації інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту», що пропонується для громадського обговорення.

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