НБУ ініціює оновлення норм щодо системи кіберзахисту банків — Finance.ua
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НБУ ініціює оновлення норм щодо системи кіберзахисту банків

Фондовий ринок
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НБУ ініціює оновлення норм щодо системи кіберзахисту банків
НБУ ініціює оновлення норм щодо системи кіберзахисту банків
Національний банк України пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки і кіберзахисту в банківській системі України.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Зокрема, передбачається удосконалити процес щорічного звітування банками за результатами проведеної самооцінки процесів організації й забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту.
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Також пропонується врегулювати порядок інформування банками Національного банку про значні кіберінциденти та істотні зміни в організації інформаційної безпеки та кіберзахисту.
Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту», що пропонується для громадського обговорення.
За матеріалами:
Finance.ua
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